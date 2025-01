PALESTRINA – Garage in fiamme, dieci inquilini intossicati in ospedale

Fiamme e paura all’alba di oggi, mercoledì 8 gennaio, a Palestrina a causa di un incendio divampato nel garage di uno stabile.

Il bilancio è di dieci persone ricoverate in ospedale.

Il complesso residenziale di via della Stella a Palestrina, dove è divampato l’incendio in un garage

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, verso le 4,20 di stamattina la squadra territoriale dei pompieri è intervenuta in via della Stella 34F a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un garage.

Il denso fumo sprigionato dalla combustione ha recato disagi ai residenti del condominio e dieci di loro sono stati trasportati al pronto soccorso per inalazione da fumo.

In forma cautelativa sono state temporaneamente evacuate alcune abitazioni collocate proprio sopra al locale dove è avvenuta la combustione.

Attualmente in corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.