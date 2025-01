TIVOLI – Via Tiburtina, via ai lavori della rotatoria davanti alla Trelleborg coi fondi della Ryder Cup

A Tivoli iniziano i lavori per la realizzazione delle opere della rotatoria in Via Tiburtina, all’altezza dello stabilimento ex Trelleborg, intervento finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Tivoli (settori Urbanistica e Lavori pubblici), Astral (Azienda Strade Lazio), Città metropolitana di Roma Capitale e Yokohama.

Per questo da oggi, mercoledì 8 gennaio, è scattato il restringimento della carreggiata di via Tiburtina con transito a senso unico alternato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

La modifica alla viabilità interesserà le giornate di oggi, domani giovedì 9 gennaio, e dopodomani venerdì 10 gennaio.

Il progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria su Via Tiburtina, all’altezza stabilimento Yokohama TWS (ex Trelleborg) era stato approvato dal ì Consiglio Comunale di Tivoli a gennaio 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oltre alla realizzazione della rotatoria, il progetto prevede la costruzione di un sovrappasso pedonale, all’altezza della fermata dell’autobus, con la conseguente rimozione del semaforo, e di una nuova strada a doppio senso, adiacente al benzinaio, che collegherà Via degli Orti con la Tiburtina.

Il sovrappasso sarà finanziato dallo stabilimento Yokohama, ex Trelleborg.

Il progetto mira sia a snellire il traffico sulla Via Tiburtina intervenendo direttamente sull’incrocio tra Via degli orti e Via Tiburtina, sia ad aumentare la sicurezza per gli automobilisti e per i pedoni.