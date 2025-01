MARCELLINA – Ciao “Lollo”, domani i funerali di Lorenzo Masulli

Lorenzo Masulli, il 25enne residente a Marcellina deceduto nel tragico incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 5 gennaio in via Maremmana inferiore, nel territorio di Guidonia Montecelio ( Si terranno domani, sabato 11 gennaio, i funerali di, il 25enne residente a Marcellina deceduto nel tragico incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 5 gennaio in via Maremmana inferiore, nel territorio di Guidonia Montecelio ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

La funzione sarà celebrata alle ore 15.00 presso la chiesa Cristo Re di Marcellina.

Per chi volesse dare un ultimo saluto a Lorenzo, la salma sarà esposta dalle 11.00 alle 13.00 di domani presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di piazzale del Verano a Roma.

Nei giorni trascorsi gli amici di “Lollo”, come il 25enne era affettuosamente chiamato, hanno organizzato alcune iniziative di solidarietà per la mamma Mara e il papà Ciro, che ringraziano ancora tutti per l’affetto ricevuto.

Martedì 7 gennaio, una raccolta di offerte per la celebrazione del funerale del ragazzo che lavorava come barista in un noto locale di Guidonia Centro: a tal proposito le attività commerciali di Marcellina e Guidonia Montecelio hanno esposto sui banconi alcuni bussolotti in ricordo di Lorenzo Masulli.

Ieri sera alle ore 21 in piazza Caduti sul Lavori si è tenuta una fiaccolata nei giardini di Macchiamiccia, la zona di Marcellina dove Lorenzo abitava insieme alla famiglia.