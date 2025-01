TIVOLI – Quartiere al buio da 8 mesi, i comunisti se la prendono col sindaco

In riferimento all’articolo TIVOLI – Quartiere al buio da 7 mesi, arriva “Striscia la Notizia”, da Elio Di Benedetto, neo Segretario del Circolo di Rifondazione Comunista di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

Elio Di Benedetto, nei Segretario del Circolo di Rifondazione Comunista di Tivoli

“Tivoli, città patrimonio di due siti UNESCO, è tornata alla ribalta delle cronache nazionali grazie a una trasmissione di intrattenimento che ha messo in evidenza una situazione inaccettabile: l’intero quartiere del Giglio, a Campo Limpido, è al buio.

I cittadini, stanchi di vivere in condizioni di estrema difficoltà e insicurezza, hanno fatto bene a chiedere l’intervento di “Striscia la Notizia”.

Questa situazione rappresenta una sconfitta non solo per la politica locale e le istituzioni, ma anche per il sindaco Marco Innocenzi, che dimostra un’incapacità allarmante nel fornire risposte concrete ai problemi dei suoi cittadini. È inaccettabile constatare che il sindaco non riesca a comprendere il grave disagio e le condizioni critiche in cui i residenti sono costretti a vivere.

Quattro mesi per ristabilire l’illuminazione pubblica ci sembrano una follia. È urgente e necessario che il quartiere del Giglio venga ripristinato e restituito alla normalità.

Il Circolo di Rifondazione Comunista esprime piena solidarietà ai cittadini del Giglio e continuerà a lottare al loro fianco per il rispetto dei loro diritti. Pretendiamo con fermezza, come promesso davanti all’intera nazione, che entro l’8 maggio il quartiere torni a vivere grazie al ripristino dell’illuminazione.

È tempo che le istituzioni ascoltino le voci dei cittadini e agiscano rapidamente per porre fine a questa intollerabile situazione”.