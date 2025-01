TIVOLI – Maltratta la ex per due anni, 41enne ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Tivoli, hanno dato esecuzione alla misura cautelare coercitiva nei confronti di un 41 enne, poiché gravemente indiziato di maltrattamenti familiari nei confronti della sua ex convivente.

Secondo un comunicato stampa firmato oggi, lunedì 13 gennaio, dal Procuratore Francesco Menditto, il provvedimento restrittivo è scaturito grazie all’attivazione delle procedure previste dal cosiddetto Codice Rosso attuate immediatamente a seguito della denuncia presentata dalla vittima lo scorso mese di dicembre.

L’indagato poneva in essere da circa due anni, al termine della sua relazione sentimentale, condotte violente, minacciose e moleste, spesso alla presenza dei figli minori, sottoponendola a continue vessazioni fisiche e morali ed instaurando così un sistema di vita doloroso e avvilente, provocando nella vittima un forte stato di paura, non rispettandola e negandole ogni spazio di autonomia e libertà.

Tale situazione costringeva la donna a reperire una sistemazione alloggiativa temporanea presso un’amica..

La Procura di Tivoli disponeva dunque un rapidissimo approfondimento investigativo, delegando tali attività alla locale Stazione dei Carabinieri.

Le indagini permettevano di constatare la gravissima condizione pregiudizievole in cui la donna versava, tanto che, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli emetteva nei confronti dell’indagato ed in tempi rapidissimi, un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo diverso dall’abitazione familiare.