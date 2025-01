Il Comune di Guidonia Montecelio ha approvato l’avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO - per l’erogazione di rimborsi alle famiglie di minori che hanno frequentato centri estivi diurni o a servizi socio educativi e a centri con funzione educativa e ricreativa nell’anno 2024.

Gli interessati potranno presentare domanda entro il giorno 28/02/2025 alle ore 12:00, utilizzando la modulistica allegata.

Modalità di richiesta

La richiesta per l’erogazione del contributo (una per ogni figlio) dovrà essere fatta pervenire al Comune di Guidonia Montecelio – Area III – per mezzo dell’Ufficio Protocollo, mediante:

• trasmissione a mezzo P.E.C., all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org. In tal caso, al fine della verifica del rispetto del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di consegna della P.E.C.;

• consegna direttamente al Protocollo Generale del Comune di Guidonia Montecelio, sito in piazza G. Matteotti, negli orari di apertura al pubblico. In tal caso, al fine della verifica del rispetto del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di acquisizione al protocollo generale.

Le famiglie interessate a beneficiare del contributo dovranno presentare la domanda redatta sul modello A, accluso al presente avviso, compilando una richiesta per ogni singola attività svolta per la quale si intende ottenere il rimborso e allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente (che firma l’istanza di concessione);

2. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si richiede il beneficio;

3. attestazione ISEE del nucleo familiare ove è inserito il minore, in corso di validità (scadenza 31 dicembre 2024).

4. documentazione fiscale emessa dalla struttura (fatture quietanzate, ricevute fiscali o altro documento equivalente) nonché documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dalla famiglia (copia di contabile attestante il bonifico);

5. (eventuale) certificazione attestante la disabilità del minore, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, ai sensi del comma 3, dell’art. 3, della l. 104/1992, ovvero ai sensi del comma 1, dell’art. 3, della l. n. 104/1992.

L’utilizzo di una modulistica difforme da quella integrante del presente avviso, comunque consentita, deve obbligatoriamente riportare tutte le informazioni richieste, sia dall’avviso pubblico, sia dalla modulistica predisposta e necessaria alla valutazione, pena l’esclusione o la mancata attribuzione delle priorità.

La domanda dovrà essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale, dall’affidatario o dal tutore del minore. L’attestazione ISEE da allegare alla domanda è quella relativa all’anno 2024, (scadenza dicembre 2024).

La mancata trasmissione dell’attestazione ISEE comporta l’esclusione della domanda. Il contributo sarà erogato tramite mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria Comunale con bonifico bancario, sul codice iban indicato – dal Soggetto istante – nella domanda. Saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute nei termini, complete della documentazione richiesta.

Contatti

Gli interessati, potranno contattare, esclusivamente per chiarimenti, l’Ufficio Servizi Sociali scrivendo un’e-mail all’indirizzo: politichesociali@comune.guidoniamontecelio.rm.it L’ufficio potrà essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri: 0774/301 489