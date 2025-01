TIVOLI – Giubileo degli Adolescenti 2025: la Diocesi apre le iscrizioni

La Diocesi di Tivoli e Palestrina ha ufficialmente aperto le iscrizioni al Giubileo degli Adolescenti 2025 di domenica 27 aprile 2025.

Si tratta di un evento voluto da Papa Francesco nell’Anno Santo della misericordia, in cui è previsto l’afflusso su Roma di 60 mila tra ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni per partecipare alle molte iniziative preparate per l’occasione.

Il Servizio di Pastorale Giovanile Mistagogica della Diocesi di Tivoli e di Palestrina diretto da don Paolo Ravicini invita a partecipare a questo straordinario evento, che include la Celebrazione Eucaristica in Piazza San Pietro presieduta da Papa Francesco, durante la quale avverrà la canonizzazione del Beato Carlo Acutis!

Chi può partecipare?

L’evento è aperto ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Sarà un’esperienza di grazia e condivisione, unita a momenti di profonda spiritualità e comunità.

Organizzazione logistica

Il trasporto sarà garantito da due pullman , con partenza da due punti centrali della diocesi.

Pranzo al sacco: ogni partecipante porterà il proprio pranzo, che consumeremo insieme nei pressi di San Giovanni in Laterano.

ogni partecipante porterà il proprio pranzo, che consumeremo insieme nei pressi di San Giovanni in Laterano. Al pomeriggio vivremo il passaggio della Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano.

Requisiti per i gruppi Ogni gruppo dovrà essere accompagnato da almeno un adulto ogni 10 ragazzi, per garantire la massima sicurezza e il buon svolgimento dell’evento.

Programma della giornata

Ore 6.00 : Partenza dai due punti della diocesi.

Arrivo in Piazza San Pietro: Partecipazione alla Celebrazione Eucaristica e canonizzazione del Beato Carlo Acutis.

: Partecipazione alla Celebrazione Eucaristica e . Pranzo al sacco nei pressi di San Giovanni in Laterano.

nei pressi di San Giovanni in Laterano. Preparazione e passaggio della Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano.

della Basilica di San Giovanni in Laterano. Rientro in pullman verso i punti di partenza.

Costi e iscrizioni

Il costo di partecipazione è di €40 per partecipante, che include:

Trasporto in pullman.

Kit del pellegrino.

Spese di accoglienza e assicurative.

Per le iscrizioni, è richiesto un primo acconto di 20 euro per partecipante entro il 28 gennaio 2025, da versare al momento dell’iscrizione.

Ogni gruppo dovrà compilare la dichiarazione di iscrizione (Allegato 1) a cura del parroco, assistente o presidente del gruppo, e inviarla, unitamente alla copia della ricevuta di pagamento, all’indirizzo email: pgm.tivoliepalestrina@gmail.com.

Il saldo della quota, insieme all’elenco definitivo dei partecipanti e alle autorizzazioni personali (che saranno successivamente inviate), dovrà essere completato entro il 24 febbraio 2025.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli, non esitate a contattare il Servizio di Pastorale Giovanile Mistagogica della Diocesi.