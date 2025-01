GUIDONIA – “Chiuso l’impianto rifiuti: fu voluto dal governo di Centrodestra”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Tmb, la società annuncia la chiusura dell’impianto rifiuti, da Mario Lomuscio, Consigliere Comunale e Presidente del Partito Democratico di Guidonia

“L’impianto TMB all’Inviolata è finalmente chiuso, voglio esprimere la massima soddisfazione e preannunciare che l’attenzione rimarrà alta, l’impianto non dovrà mai riaprire.

Voglio, in primo luogo, esprimere un forte ringraziamento ai veri protagonisti di questa vicenda, ovvero le tante persone ed associazioni del territorio che in questi anni hanno combattuto e contrastato l’impianto, un TMB mai voluto dalla città, realizzato su un territorio altamente inquinato da una discarica che deve essere ancora bonificata e seguendo un iter amministrativo irregolare.

Lo dico come amministratore di questa Città, ma soprattutto come cittadino: grazie.

Negli anni infatti le battaglie giudiziarie intraprese sono state molteplici, alcune condivise, altre meno, come il ricorso al TAR del Lazio presentato ad ottobre del 2015 dal sottoscritto con altri dirigenti del PD. Ad ogni modo, tutte le battaglie si sono contraddistinte per un unico comun denominatore, la salvaguardia dei territori e la salute dei nostri cittadini.

In questi giorni sono girati molti annunci, comunicati, post sui vari social media e sulla stampa.

Non bisogna fare confusione e farsi distrarre dalle apparenze: la posizione del Sindaco è strumentale e opportunistica, soprattutto immeritata: la destra ed il Sindaco Lombardo stesso, nel corso degli anni, non hanno fatto nulla per contrastare l’impianto, anzi, i passati governi di centro destra hanno voluto che lo stesso fosse realizzato, rendendosi responsabili di quanto abbiamo subito.

La battaglia non è finita, anzi.

Bene la chiusura, disposta dal TAR, ma va detto e ricordato che l’impianto non dovrà mai più riaprire. Deve essere dismesso e soprattutto avviata subito la bonifica della discarica dell’Inviolata, per restituire ai cittadini di Guidonia un’area naturalistica violentata purtroppo negli anni dalla mala gestione e dalla superficialità.

Da parte mia non mancheranno mai l’attenzione e la dedizione a questo tema, sempre al centro del mio lavoro di consigliere comunale”.