 CAPENA – Servizio Civile Universale, un posto da volontario per l’accoglienza migranti

Il Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2025 l’adesione al bando di Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. I progetti di Parsifal si inseriscono all’interno del programma “Con impegno e passione”, le cui aree di intervento spaziano dall’assistenza a persone fragili all’accoglienza migranti, passando per la comunicazione sociale.

20 le posizioni disponibili sul territorio di Roma e provincia: 6 all’interno del progetto “Capacitare per credere”, che prevede attività socioeducative per persone con disabilità, di cui 3 posizioni a Formello, 1 a Civitavecchia e 2 sul territorio della Capitale (Mun V e VII).

Per il progetto “Citofonare Autonomie”, volto alla realizzazione di servizi di assistenza e attività socioeducative per persone con disabilità, sono disponibili 2 posti a Roma (Mun VII); per “Come noi nessuno mai”, progetto incentrato sull’organizzazione di attività educative rivolte a minori e giovani, 1 posizione disponibile a Riano e un’altra a Roma (Mun VII); 4 posti a Roma, ripartiti tra 3 diverse sedi (tutte Mun VII), per “La forza degli anni”, progetto che mira all’assistenza e alla programmazione di attività socioeducative per gli anziani, e altri 4 (Mun I e VII) con il progetto “Noi accanto”, rivolto al sostegno ad anziani e persone in situazioni di disagio.

“Tutti per uno, accolti tutti!”, progetto di accoglienza e inclusione per persone migranti, prevede un posto a Capena, e, infine, per il progetto di comunicazione sociale “Voci per il sociale” una posizione aperta è disponibile nella capitale (Mun VII).

Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati destinati a giovani con minori opportunità (in difficoltà economiche), per garantire un accesso ampio ed eterogeneo alle opportunità di Servizio Civile.

Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 18 febbraio 2025 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.