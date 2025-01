Fondazione per la Famiglia: il progetto del Movimento Politico Pensiero Popolare Italiano

Oggi, venerdì 17 gennaio, presso I’Hotel Nazionale Montecitorio di Roma, è stata presentata alla Stampa dal Movimento Politico Pensiero Popolare Italiano, una proposta di legge di iniziativa popolare, già depositata in Cassazione il 10 Gennaio ultimo scorso – dopo solo 30 giorni dalla sua costituzione – per istituire la Fondazione per la Famiglia, riforma senza colore politico, che mette finalmente la famiglia al centro dell’agenda politica, e senza pesare sul bilancio nazionale Italiano, per cui non richiede finanziamenti pubblici.

Un momento della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare

Il progetto mira a garantire un supporto economico e fiscale a 360 gradi per le famiglie in difficoltà e la creazione di un sistema di welfare innovativo che metta al centro la solidarietà intergenerazionale, incentivando la natalità.

L’evento si è tenuto stamane presso I’Hotel Nazionale Montecitorio di Roma

La Fondazione, come illustrato durante la conferenza, nasce dall’urgenza di offrire risposte concrete a problematiche che da troppo tempo gravano sulle famiglie italiane in difficoltà, come la denatalità, il costo della vita, I’accesso ed il reinserimento al lavoro, la detassazione dei redditi per famiglie di lavoratori numerose, il sostegno economico diretto e l’accesso agevolato al credito per la prima casa, la promozione di servizi educativi e di cura per l’infanzia per consentire una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare, contribuendo al rafforzamento della coesione sociale alla promozione della natalità.

Il segretario politico di Pensiero Popolare Italiano, Fabio Desideri, ha sottolineato con passione l’importanza di questa proposta, evidenziando che la famiglia deve essere supportata con massima priorità, perché essa rappresenta il cuore fondamentale della società.

“Per oltre quarant’anni – ha detto Desideri – le famiglie italiane hanno sopportato il peso di scelte politiche che le hanno lasciate sole, tra tasse, promesse vuote e una totale mancanza di visione a lungo termine.

Oggi vogliamo invertire la rotta. Non stiamo lanciando solo un’iniziativa, ma un vero e proprio atto di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni e della nostra comunità, solo cosi’ possiamo costruire un futuro che sia a davvero degno della nostra storia e delle nostre tradizioni”.

“La Fondazione prevede la gestione dei fondi – dichiara Marco Palombi, estensore del DDL e delegato all’Economia – da parte di un istituto di diritto privato, con personalità giuridica e senza scopo di lucro, e questo garantisce sia un’efficace complementarietà rispetto alle misure già implementate dallo Stato, sia la massima trasparenza attraverso il controllo della Corte dei Conti, contribuendo a costruire un futuro di maggiore stabilità e prosperità per I’Italia”.

“La conferenza di oggi – dichiara l’Avvocato Domenico Bellantoni, delegato alla Giustizia – ha rappresentato il primo passo di un percorso che vedrà una raccolta firme, che partirà sabato 1 febbraio nelle piazze principali delle città di Roma, Milano e Palermo, per poi proseguire su tutto il territorio nazionale. Tale evento sarà l’occasione per costruire un dialogo diretto con cittadini e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di un cambiamento strutturale.

L’iniziativa, già ampiamente condivisa sui canali ufficiali di Pensiero Popolare Italiano, sta raccogliendo consensi non solo tra i cittadini, ma anche tra esperti e associazioni di settore, che vedono nella Fondazione per la Famiglia un’occasione unica per ricostruire quel tessuto sociale che rende forte e solidale il nostro Paese”.

“Per ulteriori informazioni e per contribuire alla raccolta firme, è possibile visitare il sito ufficiale del Movimento Pensiero Popolare Italiano, nato con l’obiettivo di restituire fiducia alle famiglie Italiane nella Politica – dichiara l’Avvocato Franco Rossi, tesoriere e responsabile del Programma – e trasformare la Politica stessa in modo che possa operare a vantaggio esclusivo dei cittadini e delle famiglie, come si desume dal suo Programma Politico”.