GUIDONIA – Tmb, i grillini contro il sindaco Roberto Gualtieri

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Tmb, il sindaco Gualtieri riapre l’impianto rifiuti, da Valerio Novelli, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, e da Michel Barbet, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Non sapevo che il commissario straordinario per il Giubileo fosse al di sopra della legge e potesse compiere atti contrari alla magistratura.

Il mio riferimento è alla riapertura del Tmb di Guidonia Montecelio, voluta d’imperio con un’ordinanza del Sindaco Gualtieri, nonostante pochi giorni fa il Tar ha reso nulla l’autorizzazione integrata ambientale.

Un atto che prevede una temporaneità di 45 giorni e l’utilizzo come sito di trasferenza dei rifiuti romani, ma che desta comunque grande preoccupazione.

Un impianto che come Movimento 5 Stelle, sia quando eravamo al governo della città di Guidonia Montecelio ed ancora oggi come gruppo territoriale, abbiamo sempre osteggiato e combattuto.

La prova è che, infatti, è stato accolto positivamente il ricorso dell’allora amministrazione comunale guidata dal Sindaco Barbet, segno che la strada percorsa era quella corretta”, dichiara Valerio Novelli, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle.

“Sono allibito da quanto sta succedendo in queste ore, non abbiamo neanche avuto il tempo per tirare un sospiro di sollievo per un risultato frutto di anni di lavoro e sacrificio per tutti noi.

Come Movimento 5 Stelle non ci arrendiamo e restiamo fermi nella nostra posizione di assoluta contrarietà rispetto alla riapertura dell’impianto fosse anche per un solo giorno.

Con la discarica dell’inviolata ed il Tmb Guidonia Montecelio ha già pagato un prezzo altissimo per la salute dei cittadini e per l’ambiente”, conclude Michel Barbet, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio.