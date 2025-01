GUIDONIA – Bonifica dell’amianto al campo rom, la Lega presenta un’interrogazione

In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Al campo rom bonificano l’amianto senza chiudere la scuola”, da Alessandro Messa, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Questa mattina mi è stato segnalato che, all’interno del campo rom dell’Albuccione, alcuni operai con tute di protezione stavano eseguendo una 𝗯𝗼𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 (forse pure a spese nostre) abbandonato sul posto dai nomadi. Il tutto a ridosso della locale scuola elementare, esponendo al 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮𝘃𝗮𝗻𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲.

In seguito ad un mio repentino sopralluogo, ho potuto constatare che la circostanza parrebbe essere vera.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 ed agli uffici preposti e, nel caso fosse confermato il fatto, mi si deve spiegare per quale ragione non si sia provveduto ad avvisare l’istituto scolastico e i genitori, ovvero a chiudere il plesso per l’espletamento delle attività di bonifica.

Sulla salute dei bambini non si scherza!”.