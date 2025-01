GUIDONIA – Tmb riaperto dal sindaco Gualtieri, FdI: “Prepotenza politica, calpesta i cittadini”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Tmb, il sindaco Gualtieri riapre l’impianto rifiuti, dai consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia Micol Grasselli di Fonte Nuova e Marco Bertucci di Guidonia riceviamo e pubblichiamo:

“È inaccettabile che il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, continui a trattare Guidonia come il serbatoio in cui scaricare le inefficienze della Capitale. La recente decisione di riaprire l’impianto dell’Inviolata, nonostante la chiara sentenza del TAR Lazio che ne sancisce la chiusura, rappresenta un atto di prepotenza politica e amministrativa che calpesta i diritti dei cittadini della Città dell’Aria e non solo.

Inoltre, la Regione Lazio, con il suo recente rigetto della proroga all’Autorizzazione Integrata Ambientale, ha già chiarito che l’impianto dell’Inviolata non è conforme agli standard richiesti.

Questa non conformità evidenzia ulteriormente la necessità di garantire la salute e il benessere della popolazione locale.”

Come Consiglieri Regionali e rappresentanti dei cittadini di questa provincia non possiamo che esprimere la nostra totale solidarietà al Sindaco Mauro Lombardo e ai cittadini di Guidonia.

È fondamentale che le esigenze e i diritti degli abitanti siano messi al primo posto, promuovendo una politica che tuteli la loro salute e il loro diritto a un ambiente sano”.