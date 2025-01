La Corte Costituzionale approva il Referendum sulla Cittadinanza

Da PSI, Più Europa e Polis Tivoli riceviamo e pubblichiamo:”

“È ufficiale: la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il Referendum sulla Cittadinanza, che propone di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia necessari per presentare la domanda di cittadinanza italiana. Se approvata, la riforma consentirebbe ai figli e alle figlie minorenni di diventare automaticamente cittadini una volta che il genitore ottiene la cittadinanza.

Un atto di civiltà e di giustizia

Tale proposta rappresenta un importante passo avanti verso il riconoscimento di diritti fondamentali per chi vive, studia e lavora regolarmente e stabilmente nel nostro Paese. Raggiungere l’obiettivo di una cittadinanza più inclusiva è, infatti, un atto di civiltà e giustizia, in linea con le norme di molti paesi europei, come Francia e Germania, dove il periodo di residenza richiesto è già di cinque anni.

Il testo del quesito e la data del voto

Si voterà in primavera, in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, insieme agli altri quesiti referendari ammessi. Sulla scheda, i cittadini troveranno questa domanda:

«Volete voi abrogare l’art.9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni del territorio della Repubblica.” della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza?»

Questo Referendum mira a superare i limiti imposti dalla legge n. 91/1992, incentrata principalmente sullo ius sanguinis, che attualmente concede la cittadinanza automatica solo a chi nasce da madre o padre italiano.

Nasce a Tivoli il Comitato per il Referendum sulla Cittadinanza

A Tivoli si è costituito il Comitato per il Referendum sulla Cittadinanza, promosso con il sostegno di PSI, Più Europa e Polis Tivoli. L’obiettivo è riunire tutte le persone, le associazioni, i movimenti e le forze politiche che riconoscono l’importanza di questa battaglia di democrazia e di inclusione sociale.

Come aderire e partecipare

Chiunque condivida le finalità del Comitato può aderire al comitato per promuovere la campagna referendaria sul territorio. A breve sarà pubblicato un calendario di iniziative ed eventi dedicati alla sensibilizzazione della cittadinanza.

Per informazioni e adesioni:

Email: comitatocittadinanza@libero.it

Facebook: Comitato Tivoli Referendum Cittadinanza

(https://www.facebook.com/share/17xaMeffvn/?mibextid=wwXIfr)

La nostra voce conta!

Siamo convinti che una cittadinanza più accessibile sia un diritto per chi da anni vive e partecipa attivamente alla vita del nostro Paese.

Invitiamo tutti e tutte a informarsi, a partecipare e a diffondere la notizia.

Soltanto con il contributo di ogni cittadino e ogni cittadina potremo raggiungere un obiettivo di civiltà che ci avvicina all’Europa.

Unisciti a noi per dire “Sì” a un’Italia più inclusiva, più aperta, più giusta!”.