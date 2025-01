PALOMBARA SABINA – Imputati a lavoro gratis in Comune per evitare i processi

Per evitare i processi si occuperanno della manutenzione di parchi pubblici e impianti sportivi, cimiteri e uffici comunali.

Sono i benefici previsti dalla legge per 8 residenti nel Comune di Palombara Sabina imputati per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

Lo stabilisce la delibera numero 3 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata lunedì 13 gennaio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi, deputato e membro della Commissione Giustizia alla Camera.

Con l’atto viene approvata la convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE - di 5 anni firmata dallo stesso sindaco Palombi e dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Tivoli, Nicola Di Grazia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 168 bis del Codice Penale che prevede, su richiesta dell’imputato, la sospensione del processo e la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

Gli 8 imputati ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività:

• prestazione di lavoro nella manutenzione e fruibilità di immobili e servizi pubblici, patrimonio pubblico, compresi giardini, parchi etc.;

• prestazione di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale; Le attività non dovranno prevedere contatti con persone fragili (es. minori, diversamente abili, ecc.).

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova.

Sono complessivamente 9 le sedi dislocate sul territorio per lo svolgimento dei lavori socialmente utili:

– sede Comunale Via Piave, 35;

– sede Comunale P.zza Vittorio Veneto;

– Castello Savelli L.go G. Marconi;

– giardini pubblici e aree verdi di proprietà comunale, anche frazioni Stazzano, Cretone e Marzolano;

– Centro Sociale Anziani via Garibaldi n. 77;

– Polo Culturale “Matteo Quaglini“ via dei Sabini/vicolo Suor Gonzaga Amigoni;

– Palestra Comunale presso l’IC Palombara Sabina;

– Centro Sportivo Torlonia;

– Locali “ex Giudice di Pace“;

– Cimitero Palombara Sabina;

– Cimitero Cretone (vecchio e nuovo).