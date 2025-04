TIVOLI – La madre gli nega i soldi per la droga: lui tenta di strangolarla

Un uomo schiavo della droga, una madre vittima delle sue angherie.

Drammatica vicenda familiare a Tivoli, dove la Polizia ha arrestato un italiano di 55 anni per tentato omicidio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile a Favale, quartiere alla periferia di Tivoli, dove il 55enne abita insieme all’anziana madre di 75.

Pare che rincasato dall’ennesima nottata trascorsa fuori, l’uomo abbia preteso del denaro per acquistare la droga.

Al rifiuto della donna, il 55enne sarebbe andato su tutte le furie scagliandosi contro di lei fino a scaraventarla sul pavimento e a tentare di strangolarla.

A quel punto, è giunta una segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112 e l’uomo ha lasciato l’appartamento prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’anziana si sarebbe posizionata dietro l’auto del figlio per non farlo fuggire e soltanto l’intervento di un vicino ha evitato che il 55enne investisse l’anziana.

Giunte sul posto, le volanti della Polizia di Stato della Questura di Roma e del Commissariato di Tivoli hanno acquisito le prime sommarie informazioni e rintracciato l’uomo pochi minuti più tardi nel quartiere di Tivoli Terme.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia, mentre la mamma è stata trasportata in ambulanza in codice giallo all’ospedale “Sandro Pertini” di Roma.