CAPENA – Via libera al nuovo Polo logistico sulla via Tiberina

Un nuovo Polo logistico sulla via Tiberina, al Bivio di Capena.

E’ quello varato il 30 dicembre 2024 con la delibera numero 112 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – pubblicata all’Albo Pretorio giovedì 16 gennaio 2025.

Con l’atto la giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti ha approvato il Piano di Lottizzazione, conforme alla Variante allo strumento urbanistico generale, proposto dalla “Zampieri Holding Srl” e la relativa convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE - per realizzare il progetto su un’area di oltre tre ettari con sovrastante diritto di edificazione per complessivi 53.452 metri cubi.

L’area del Piano di Lottizzazione Convenzionata della “Zamperi Holding Srl”

Si tratta di un’area della superficie complessiva di 29.728 metri quadrati all’altezza del chilometri 16 della Tiberina, dove è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici industriali e commerciali, ad eccezione delle grandi strutture di vendita e centri commerciali.

Il piano di lottizzazione prevede che la “Zampieri Holding Srl”, dal 2011 azienda leader nel settore dei trasporti e della logistica con sede a Fiano Romano, realizzi a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria, cedendo al Comune di Capena complessivamente 6.460 metri quadrati di aree a standard in cessione e ulteriori aree in cessione destinate a verde di rispetto stradale e viabilità per 8.178 metri quadrati.