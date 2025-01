GUIDONIA – “Home Care Alzheimer”, aperto il bando per supportare la demenza

Il Comune di Guidonia Montecelio, in qualità di capofila dell’Ambito Sovradistrettuale RM5.2 e RM5.1, ha avviato il programma “Home Care Alzheimer” per supportare i malati di Alzheimer e altre forme di demenza, esclusa la demenza senile.

Il programma è finalizzato a creare una rete di servizi socioassistenziali integrati per rispondere ai bisogni terapeutici e assistenziali dei malati e delle loro famiglie.

Sono previste prestazioni economiche per interventi domiciliari gestiti in forma indiretta, con la possibilità per i beneficiari di scegliere il proprio assistente familiare.

La domanda di partecipazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, con valutazioni previste in due finestre temporali: 28 febbraio 2025 e 31 agosto 2025.

Il contributo massimo mensile è di 800 euro, fino all’esaurimento dei fondi regionali disponibili.

𝐋𝐈𝐍𝐊:

https://tinyurl.com/52c4u7mu