Il Comune lo ha chiuso 14 mesi fa su richiesta delle mamme per episodi legati al consumo di sostanze stupefacenti.

Il cancello del parco di piazza Dante a Setteville di Guidonia è chiuso da maggio 2024

Ma da allora non sembra cambiato molto nell’area giochi di Piazza Dante, a Setteville, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio e al confine con Roma Capitale.

Almeno stando alla segnalazione giunta alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv da parte dei residenti.

Nel parco giochi di piazza Dante a Setteville le altalene sono un lontano ricordo

“La sera tardi – scrive una residente a ridosso di piazza Dante – un paio di ragazzi scavalcano ed entrano senza preoccuparsi che è chiuso, bevono e si drogano.

Dopo un pò iniziano a spogliarsi, ad urinare ovunque, a blaterano, si prendono a cazzotti poi ridono, si sdraiano a terra, senza che nessuno interviene perché non c’è disponibilità di pattuglie”.

Vale la pena ricordare che il parco pubblico di piazza Dante era stato chiuso per degrado il 28 marzo 2023 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La siringa usata rinvenuta tra l’erba del parco pubblico dalle mamme di Setteville

Successivamente era stato riaperto dopo un anno di chiusura il 23 aprile 2024, ma fin da subito era diventato un ritrovo di consumatori di sostanze stupefacenti, tant’è che i cittadini avevano rinvenuto sull’erba siringhe usate e abbandonate.

Per questo il 2 maggio 2024 l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere il parco accogliendo così l’appello lanciato dalle mamme attraverso il quotidiano Tiburno.Tv in attesa della conclusione della gara d’appalto per la video sorveglianza, che da progetto prevede l’installazione di telecamere anche nell’area verde (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).