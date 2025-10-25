Gli atleti “speciali” della “Asd Anco Marzio” di Guidonia saranno protagonisti del primo storico Campionato Europeo di Judo Adattato in programma giovedì 6 e venerdì 7 novembre a Conegliano, in Veneto.

Gianluca Pirri, Cristiano Concas e Matteo Anzellini rappresenteranno la Nazionale Italiana Fisdir Csen in quello che si annuncia come il primo grande appuntamento ufficiale di questa disciplina a livello europeo, fortemente voluto dall’European Judo Union (EJU) e organizzato dalla Fijlkam, Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali.

Sul tatami, infatti, saliranno atleti con tutti i tipi di disabilità, secondo i criteri di ammissibilità recentemente pubblicati: una espansione che segna una pietra miliare significativa.

Gianluca, Cristiano e Matteo sono soltanto alcuni dei ragazzi speciali partecipanti al corso gratuito di Judo Proabili aperto a tutti i diversamente abili e a tutte le associazioni del territorio che da anni si tiene ogni sabato mattina alle ore 11 presso la “Anco Marzio Sporting” di Guidonia a cura del maestro Roberto Pomponii e dell’allenatore Giampiero Concas.

Cristiano Concas tra il papà Giampiero a sinistra e il maestro Roberto Pomponii a destra

Matteo Anzellini tra Giampiero Concas e il maestro Roberto Pomponii

Matteo Anzellini e Cristiano Concas sono due atleti plurimedagliati.

Lo scorso 12 ottobre i due atleti “speciali” di Guidonia hanno brillato al Campionato italiano di judo Fisdir per atleti con disabilità intellettivo-relazionale tenutosi al PalaMangano di Palermo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Matteo Anzellini si è laureato Campione italiano Fisdir vincendo la medaglia d’oro nella Categoria 90 chilogrammi, mentre Cristiano Concas ha conquistato la medaglia d’argento nella Categoria 81 chilogrammi.

Già lo scorso anno i due lottatori della “Asd Anco Marzio” di Guidonia si erano qualificati di diritto ai Campionati europei di Judo per diversamente abili Fijlkam Fisdir disputati il 2 giugno 2024 a Velika Gorica in Croazia ed entrambi avevano vinto la medaglia d’oro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).