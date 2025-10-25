MARCELLINA – Contributi per pagare l’affitto agli inquilini morosi incolpevoli

Il Comune di Marcellina ha pubblicato l’avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – per la concessione di contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio agli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti titolari di un contratto di locazione.

Il bando è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le domande di contributo dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell’annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.

Il moroso incolpevole è l’inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

a) Perdita del lavoro per licenziamento;

b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

c) Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

d) Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro tipici;

e) Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

f) Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La perdita o la consistente riduzione delle capacità reddituali deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%.

L’entità dei contributi è quella stabilita nel punto 4 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 409/2021:

a) Fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;

b) Fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;

c) Ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) Fino a un massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato;

e) Fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) e comunque non oltre le dodici mensilità di canone per sanare, anche in parte, la morosità sulla base dell’attestazione delle mensilità di morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell’alloggio, come da atto di intimazione di sfratto per morosità.

Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo, corredata di tutti i documenti richiesti, utilizzando apposito modello – CLICCA E SCARICA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – predisposto dalla Regione Lazio e disponibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali -Segretariato Sociale- e sul sito internet

www.comune.marcellina.rm.it

• lunedì 08:30 -11:30 presso l’ufficio protocollo del Comune di Marcellina;

• tramite raccomandata postale A/R;

• per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.marcellina.rm.it;

La domanda deve essere sottoscritta sia dall’inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le dichiarazioni di competenza.