CASTEL MADAMA – Case popolari, assegnati gli alloggi al primo e al terzo in graduatoria

Erano sfitti da 3 e da 4 anni, pronti per essere abitati.

Così il Comune di Castel Madama ha assegnato due alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà di Ater Provincia.

Lo stabilisce la determina numero 73 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – e la determina numero 74 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmate giovedì 5 marzo dalla dirigente dell’Area Tecnica Mara Falconi.

Con entrambe gli atti viene rideterminata la graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione delle case popolari disponibili sul territorio comunale, precedentemente approvata il 25 febbraio 2025.

A seguito di verifiche l’Ufficio Tecnico comunale ha accertato quali famiglie fossero ancora in possesso dei requisiti e delle condizioni per essere inserite in graduatoria.

Al termine dei riscontri è emerso che al nucleo identificato col numero di istanza 67, che nel 2025 era al nono posto della graduatoria con un punteggio di 21,35, in realtà spetta il primo posto con un punteggio totale definitivo di 30,35.

Di conseguenza la famiglia identificata col numero di istanza 43, alla quale l’anno scorso era stata assegnata la prima posizione con 34,15 punti, oggi è al secondo posto con un punteggio totale definitivo di 29,15.

Nella nuova graduatoria degli aventi diritti ad una casa popolare al terzo posto con 24,28 punti figura la famiglia identificata col numero di istanza 45: nel 2025 era al quinto posto con lo stesso punteggio.

Infine il quarto posto con 17,15 punti è stato assegnato al nucleo familiare identificato col numero 41 che a febbraio 2025 risultava undicesimo con un punteggio totale di 21,13.

A fronte della rideterminazione della graduatoria, il Comune di Castel Madama con la determina numero 73 ha assegnato alla famiglia di 5 persone titolare dell’istanza numero 67 e prima in lista una casa popolare di Ater dichiarata disponibile dal primo marzo 2022.

Con la determina numero 74, invece, il Comune assegna al nucleo familiare titolare dell’istanza numero 45 e terzo in graduatoria un alloggio idoneo a 4 o più persone che Ater Provincia aveva dichiarato disponibile dal 16 maggio 2023.

Vale la pena ricordare che l’Ater della Provincia di Roma gestisce oltre 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) in diverse zone di Castel Madama: le case popolari si concentrano principalmente in via Aniene 44 (5), via Discesa Empolitana 94 (6), via Aldo Moro (22), via di Sant’Anna/via San Sebastiano (20).