MARCELLINA – Referendum Giustizia, il “NO” del giudice cresciuto in paese

A Marcellina arriva la prima iniziativa in vista del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere del 22 e 23 Marzo prossimi.

Domenica Gubinelli, Presidente del “Comitato del NO” di Marcellina

A organizzarlo sabato 14 marzo dalle ore 16,30 alle 19,00 è il “Comitato del NO” presieduto da Domenica Gubinelli e costituito tre settimane fa da Annarita Gubinelli, Silvio Giosi, Pina Canini, Maria Grazia Laterza, Michela Laterza, Cecilia Moltoni, Umberto Cecchetti, Rosa Della Volpe, Valentina Giosi, Severina Crielesi, Luigi Gubinelli e Anna Rosati.

Sabato prossimo nella Aula consiliare di Marcellina a sostenere le ragioni del NO al prossimo Referendum Giustizia interverrà il Magistrato Pietro Olivieri, 42enne cresciuto in paese e attuale Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Ascoli Piceno.

All’ evento parteciperanno anche rappresentanti dell’ANPI.

Già il 27 febbraio il “Comitato del NO” ha organizzato a Marcellina un banchetto per dare informazioni sul referendum per la riforma Nordio e venerdì 20 marzo sarà ancora presente di fronte la fontana sotto la piazza e in piazza Cesare Battisti dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

“Con l’occasione e per il giusto principio di trasparenza – spiega in una nota la Presidente del Comitato Domenica Gubinelli – informiamo che le spese della campagna elettorale del No sono state sostenute dai membri del comitato.

A tale spesa hanno contribuito spontaneamente alcuni cittadini”.