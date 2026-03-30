TIVOLI – Francesco Abolizione è il nuovo amministratore di “Asa Servizi”

L’ingegner Francesco Abolizione è il nuovo amministratore di “Asa Servizi Srl”, società in house del Comune di Tivoli.

Lo stabilisce il decreto numero 9 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – firmato oggi, lunedì 30 marzo, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

L’ingegner Francesco Abolizione, nuovo amministratore unico di Asa Servizi Srl

Con l’atto viene nominato al vertice della società interamente partecipata dal Comune di Tivoli per tre anni fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028, come deliberato dall’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 12 febbraio scorso.

L’ingegner Francesco Abolizione è uno stimato professionista a Tivoli e titolare dello “Studio Tecnico Associato Zenith” con sede in viale Trieste.

Emilio Ernst, amministratore unico di Asa Servizi Srl da luglio 2022 a dicembre 2025

Vale la pena ricordare che il 31 dicembre 2025 era scaduto il mandato dell’Amministratore Unico Emilio Ernst, in carica dal 22 luglio 2022.

Per questo il 16 dicembre 2025 il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi aveva avviato una selezione pubblicando un avviso – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – per la ricerca di un manager al quale affidare la gestione della società partecipata dall’Ente (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il professor Antonio Manna, nuovo Amministratore unico della società in house “Tivoli Forma Srl”

Oggi, lunedì 30 marzo, il sindaco Innocenzi ha firmato anche il decreto numero 8 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – e ha nominato il professor Antonio Manna nuovo amministratore unico di “Tivoli Forma S.r.l.”, la società in house partecipata del Comune di Tivoli che gestisce il Centro di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini”.

Lo scorso 23 febbraio il quotidiano on line Tiburno.Tv aveva anticipato la notizia della nomina del professor Manna, già Rettore del Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli dal 2015 al 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La professoressa Maria Laura Giovannelli, ex Amministratore unico di “Tivoli Forma Srl”

Nell’incarico di Amministratore unico della società in house “Tivoli Forma Srl” l’ex Rettore subentra alla professoressa Maria Laura Giovannelli, ex preside dell’Istituto tecnico “Enrico Fermi” nominata per la prima volta dall’ex sindaco Giuseppe Proietti il 30 giugno 2022 per 3 anni ovvero fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il 14 luglio 2025 il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi aveva confermato la professoressa Giovannelli come Amministratore unico della società in house “Tivoli Forma Srl” fino al 31 dicembre 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).