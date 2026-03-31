VICOVARO – Elezioni Comunali 2026, si annuncia una sfida a tre

A Vicovaro entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali.

L’ex sindaco Nello Crielesi, candidato con la lista civica “Nello Crielesi Sindaco per Vicovaro”

Si candida per la seconda volta l’avvocato Nello Crielesi con la lista civica “Nello Crielesi Sindaco per Vicovaro”, già vincitore della tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024 contro lo storico sfidante, l’ex sindaco Fiorenzo De Simone che con un ricorso al Tar e al Consiglio di Stato il 4 luglio 2025 era riuscito a far annullare l’esito delle urne per un vizio di forma e a far commissariare l’Ente (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo dal 10 luglio 2025 l’Amministrazione Comunale di Vicovaro è retta dalla Dottoressa Laura Mattiucci, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Katia Ziantoni, candidata sindaca con la lista “Cambia Vicovaro”

L’ex sindaco Fiorenzo De Simone ha annunciato che non si candiderà né ambirà ad un posto in giunta in caso di vittoria di Katia Ziantoni candidata sindaca con la lista “Cambia Vicovaro”: diplomata all’Istituto tecnico in servizi sociali, “master” in comunicazione e tecnica pubblicitaria, impiegata presso una cassa mutua, giornalista pubblicista, è stata anche assessora all’Ambiente di Roma Capitale nella giunta 5 Stelle guidata dalla sindaco Virginia Raggi.

Antonello De Pietro, fondatore e presidente del Movimento politico “Italia dei Diritti”

Nelle ultime ore ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Vicovaro anche Antonello De Pietro, giornalista, fondatore e presidente del Movimento politico “Italia dei Diritti”.