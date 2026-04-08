All’inizio erano stati preventivati 204 milioni di euro, ma per vederlo finito ne serviranno quasi il doppio.

“Lievitano” i costi per la costruzione del Nuovo Ospedale Tiburtino (NOT), il policlinico da 6 piani con 347 posti letto previsto in via Cesurni a Tivoli Terme su un’area di 83.000 metri di proprietà dell’ex Pio Istituto Santo Spirito.

Lo stabilisce la delibera numero 814 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, mercoledì 8 aprile, dal Direttore Generale dell’Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Dall’atto emerge che l’importo corretto è di 379 milioni 310 mila 686 euro, come indicato nella Relazione illustrativa generale e nel Riepilogo dei costi comprensivo del Quadro Economico aggiornato che vengono integrati al Progetto Definitivo, approvato con la delibera numero 435 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – dello scorso 23 febbraio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il progetto definitivo approvato era stato trasmesso alla Regione Lazio che ha richiesto l’aggiornamento dell’importo alla “Proger Spa” di Pescara, studio capofila incaricato della progettazione esecutiva per un importo pari a sei milioni 502 mila 490 euro e 75 centesimi insieme a “Manens”, “Tifs Spa”, “Steam Srl”, “Inar Srl”, “Studio Ingegneria Maggi Srl” e “Suissemed Ihs Sa” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che con la delibera numero 662 – CLICCA-E-LEGGI-LA-DELIBERA – mercoledì 18 marzo la Asl Roma 5 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi convocata tra tutti gli Enti coinvolti per esprimersi sul progetto definitivo al fine di ottenere tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, richiesti dalla normativa vigente e finalizzati all’approvazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Come anticipato dal quotidiano on line Tiburno.Tv, dal verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi firmato dal Direttore facente funzioni dell’Ufficio Tecnico Ferdinando Ferone – CLICCA E LEGGI IL VERBALE – emerge che tra le amministrazione coinvolte e invitate a esprimersi relativamente al progetto entro il 16 febbraio 2026, nove Enti non hanno fatto pervenire i pareri: pertanto si considera realizzata l’ipotesi normativamente prevista di silenzio significativo e le determinazioni di competenza devono intendersi come assenso senza condizioni.