Tari giù. Le attività commerciali tirano un sospiro di sollievo

Il Comune di Morlupo è uno dei 17 comuni membri del Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali “Valle del Tevere”. Il Consorzio ha un ruolo fondamentale per l’assistenza ai disabili. Durante questo consiglio si è preso atto delle modifiche allo statuto consortile effettuate dall’assemblea dei sindaci. Sono modifiche necessarie e attese, richieste dalla Regione dal 2018, al fine di adeguare lo statuto alla legge regionale. Questo nuovo statuto permetterà di potenziare i servizi su tutto il territorio dei 17 Comuni, non lasciando indietro nessun utente del distretto socio-sanitario, e permetterà di sfruttare al meglio tutti i fondi regionali disponibili.

Altre le delibere importanti, come la nomina del commissario straordinario del centro sociale anziani e l’adesione all’associazione di comuni finalizzata ai servizi culturali “cento città in musica”. Tuttavia, a mio avviso, la delibera epocale, la più attesa, è quella che permetterà di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà per le aree incluse nel P.E.E.P “Zona 167” e “Villa Benigni”. – Afferma il Sindaco Iacomussi – Con questa delibera, attesa dagli anni ’90, abbiamo dato la possibilità ai proprietari delle abitazioni con diritto di superficie di trasformarlo in diritto di proprietà. Lo schema di calcolo è stato impostato per la massima riduzione degli oneri di affrancazione da tale vincolo, proprio per venire incontro ai cittadini.