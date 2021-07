Arriva il bonus acqua

Mille euro per sostituire i vasi in ceramica e invece adottare sistemi più aggiornati di impianti idrici. Rimpiazzare docce, colonne, rubinetti … IL tutto per regolare l’erogazione di acqua ed evitare sprechi.

Vogliono così convincerci a bere l’acqua dal rubinetto. Il 16 giugno, per questa finalità, è stato approvato il bonus acqua potabile. E’ in corso di approvazione per la legge di bilancio del 2021 il bonus idrico. Si tratta sempre di modelli di controlli chiesti dall’Unione Europea che il nostro paese adotta.

Nel bonus acqua potabile si prevede uno sconto fiscale. Nel bonus acqua potabile, invece, si pensa ad uno sconto della metà del prezzo pagato utilizzando la forma del credito d’imposta: quindi scaricarlo nella denuncia dei redditi oppure in compensazione.