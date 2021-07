Obbligo di vaccinazione anche per gli insegnanti?

Proporrei l’obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati, come per i medici. Se una persona costituisce un pericolo sociale deve essere allontanata. Stesso discorso vale per gli studenti: i vaccini salvano le vite, di tutti.

Così si è espresso il presidente nazionale del sindacato Dirigenti Scuola, Attilio Fratta, che approva su tutta la linea l’immunizzazione per la fascia che va dai 12 ai 16 anni. Oltre a Fratta si è espresso anche il commissario per l’emergenza, Francesco Figliulo, che in una lettera inviata alle Regioni e alle Province autonome ha fatto il punto sull’andamento delle vaccinazioni in relazione a questa categoria, specialmente in vista della ripresa delle scuole a settembre: vanno individuate delle corsie preferenziali negli hub per incentivare le vaccinazioni dei professori e del personale scolastico e universitario che ancora non è stato immunizzato.

La percentuale di personale scolastico raggiunta finora dalla prima dose è pari all’85% sulla media nazionale. Figliuolo, inoltre, chiede “attuare in maniera ancor più proattiva il metodo di raggiungimento attivo del personale che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i medici Competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in maniera ancor più capillare”.