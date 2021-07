Wimbledon: niente da fare per Berrettini, Djokovic vince dopo quattro set

Non bastano tanto cuore e tanta grinta a Matteo Berrettini: il n°1 al mondo Novak Djokovic vince per la sesta volta nella sua carriera il Torneo di Wimbledon, raggiungendo così la ventesima vittoria in un torneo del Grande Slam. (Parziali: 6-7, 6-4, 6-4, 6-3)