Monterotondo. Il Comune riduce la Tari

L’Ente locale, ha programmato 371mila euro di riduzione Tari per 863 attività economiche. In Giunta sono stati deliberati i sostegni per le attività economiche colpite dalle restrizioni anti-Covid, previsti dal Decreto Legge 73/2021 (“Sostegni bis”). Si tratta di riduzioni significative della Tassa sui rifiuti con percentuali che variano tenendo conto dei periodi di chiusura, parziale o totale, e delle riduzioni dei fatturati, proposta dall’assessorato al bilancio e patrimonio dell’Assessore Antonella Pancaldi e approvato all’unanimità. Un aiuto concreto alle attività economiche cittadine duramente colpite dagli effetti della pandemia, al quale seguiranno misure analoghe rivolte a particolari categorie di utenze domestiche individuate secondo criteri in via di definizione sulle quali stiamo lavorando da giorni. Queste riduzioni si aggiungono a quelle già previste nel nuovo Regolamento e nel Piano tariffario, con percentuali fra il 4.23% e il 4.75% per tutte le utenze non domestiche e del 6-7% per quelle domestiche, rese possibili grazie all’estensione della raccolta differenziata dei rifiuti e alla conseguente riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti.

