GUIDONIA – I padroni litigano, il dogo li azzanna

A fargli scattare la scintilla sarebbe stato un litigio tra i proprietari. Un litigio avvenuto all’interno di un garage dove l’animale vive. Così un dogo argentino si è avventato contro i padroni azzannandoli a braccia e gambe e mandandoli all’ospedale. È accaduto oggi pomeriggio, domenica primo agosto, in una palazzina nel centro abitato di Villanova di Guidonia. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, il dramma si è consumato verso le 14,30 e le vittime sono due fratelli di 60 e 45 anni. Pare che il dogo, durante una lite, abbia prima azzannato il maggiore dopodiché si è scagliato sul minore intervenuto a difesa del fratello. Il 45enne sarebbe riuscito a divincolarsi dalla morsa, ad uscire dal garage e ad allertare i soccorsi. Sul posto ambulanze del 118 e pattuglie della Polizia. Gli agenti del commissariato di Tivoli hanno faticato non poco per riuscire a penetrare nel garage che il dogo inferocito aveva reso impenetrabile. Grazie anche all’intervento dell’accalappiacani i poliziotti hanno tratto in salvo il 60enne: l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli in codice rosso.

