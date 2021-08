Nel pomeriggio di ieri sono state attivate le squadre di volontari dalla Sala Operativa 2, per intervenire su un incendio divampato in località Strada del Pisciarello, presso Palombara Sabina.

Si ricorda di chiamare il numero 803 555 (Sala Operativa Regionale) in caso di avvistamento di un incendio.

