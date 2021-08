Mentana – Grande successo per la rassegna “Applausi a scena aperta”

Successo di pubblico per la rassegna teatrale “Applausi a scena aperta” tenutasi nel corso del mese di luglio. Gli eventi si concludono con il successo delle due serate sulla dilogia ideata e diretta da Dania Appolloni in cui è stato raccontato il mondo al femminile: “Le Funambole, donne sospese tra la vita e l’amore” e “DonnArte, la donna in viaggio tra letteratura e arte”.

Il Comune di Mentana rivolge un profondo ringraziamento all’assessora alla cultura Barbara Bravi, che ha fortemente voluto la rassegna teatrale, a Daniele Goretti, portavoce del comune, agli organizzatori Alessandro Cau e Francesca Maria Francesca Maria Palazzoli che con hanno tempestivamente risolto ogni criticità, a Manrico D’Angelo del service, a Domenico Rizzo presidente della nostra associazione La Fabbrica Dei Ricordi Felici che si è occupato della parte amministrativa e a Mario Gautieri per gli scatti fotografici.

Il ringraziamento del Comune

E dulcis in fundo grazie a tutte le artiste che lavorano sodo e con infinita professionalità: Dania Appolloni, Sandy Giuffrida , Giada Felici La Giarrettiera, Antonella Avagnano, Anna Boccolini, Giorgia Marini, Elena Latorre, Nicole Scarpinati, Mariasole Sciarra. Grazie a tutte e tutti! Il teatro serve, facciamolo vivere, soprattutto adesso!

Il messaggio del MUGA

Circa 750 spettatori in quattro serate di teatro è un risultato eccellente. Spettatori rispettosi, meravigliosi e calorosi. Ringraziamo l’Assessorato alla cultura ed il sindaco di Mentana Marco Benedetti che ci hanno dato la possibilità di poter usufruire del giardino del Monumento Garibaldino. È stato un piacere e un onore collaborare con professionisti come Dania Appolloni e Pina Cavallaro che con le loro compagnie teatrali hanno dato vita a delle serate magiche e spettacolari. Un ringraziamento speciale va a Daniele Goretti per la sua tenacia collaborativa e a mia moglie Francesca Maria Palazzoli che riesce ad arrivare così lontano che noi poveri mortali neanche immaginiamo. Grazie a tutti gli abitanti della “Rocca” che pazientemente hanno sopportato i nostri deliri fino a tarda notte. In fine ma fondamentale il nostro tecnico audio-luci Manrico D’Angelo capace di colorare e volumizzare a regola d’arte ogni nostro capriccio. Grazie e viva il teatro.