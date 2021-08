Tivoli – Appuntamento con la notte bianca del libro e della lettura

In occasione del settimo centenario dalla morte di Dante, il tema che farà da fil rouge della sesta edizione della notte bianca 2021 sarà: “Dante e i suoi contemporanei”.

L’ingresso è libero e gratuito sino a esaurimento dei posti a sedere, secondo quanto previsto dalla normativa anti Sars-Cov-2. Per poter partecipare all’evento occorrerà essere in possesso del green pass, ossia la “certificazione verde” obbligatoria per partecipare agli eventi pubblici a partire dal prossimo 6 agosto (come stabilisce il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio) rilasciata dal ministero della Salute a coloro che abbiano ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid-19, o sia guarito dalla malattia nei sei mesi precedenti, o sia in possesso di un tampone negativo eseguito almeno 48 ore prima.

L’iniziativa si terrà a piazza Campitelli dalle 20 alle 24 di sabato 7 agosto. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella vicina ex chiesa dell’Annunziata.

Alla “Notte bianca del libro e della lettura” – alla quale hanno aderito numerose associazioni del territorio, parteciperanno i sottoscrittori del “Patto di Tivoli per la lettura” – lo strumento di governo delle politiche di promozione del libro e della lettura sottoscritto dalle associazioni tiburtine nel 2017 e promosso dal Cepell (il Centro per il libro e la lettura), istituto autonomo del ministero della Cultura che ha, tra l’altro, confermato per Tivoli la qualifica di “Città che legge”.