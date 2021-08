La legge non ammette ignoranza, neanche in fatto di cellulari

Rispettare il “rosso” ma senza smartphone

Ignorantia legis non excusat: la legge non ammette ignoranza neanche nel caso di codice della strada.

L’uso del cellulare alla guida è sanzionato se si è fermi al semaforo. Anzi, noi conducenti dovremmo prestare particolare attenzione anche in questo caso, essendo un momento di pericolo che non consente alcun tipo di distrazione.

L’articolo 173 del Codice della strada vieta di fare uso dello smartphone durante la marcia, a meno che non si utilizzi il viva voce o gli auricolari. Ma la giurisprudenza è andata oltre precisando che è vietato fare uso del telefonino (inviando sms, mail, messaggi audio) anche quando si è fermi al rosso. Non solo, non è ammessa la guida con una sola mano, mentre l’altra è impegnata a tenere il cellulare. In questo comportamento la Cassazione ha ravvisato infatti una condotta pericolosa, visto che entrambe le mani devono rimanere libere per le operazioni che la guida comporta in caso di necessità.