A Subiaco i festeggiamenti per la Madonna di Pompei

Sarà Via Papa Braschi, a Subiaco, ad ospitare i tradizionali festeggiamenti destinati alla Madonna di Pompei che si svolgeranno attorno all’edicola sacra in marmo. Sorretta da due colonne tortili, contiene al suo interno come uno scrigno il dipinto della suddetta Madonna che ricorda perfettamente il quadro ospitato sull’altare maggiore del Santuario di Pompei. Quel simbolo di appassionata devozione risale al 1924 ed è stato eretto dai fedeli del rione Colle in omaggio alla Vergine. Il comitato Madonna di Pompei – Rione Colle annuncia il ritorno di questo importante momento di fede che partirà da oggi fino a domenica 22 agosto. Per far sì che i festeggiamenti rispettino le norme anti Covid-19, saranno esclusivamente religiosi, come riportato nel programma.

