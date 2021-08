Ancora rami sulle strade a Monterotondo ma questa volta il maltempo non c’entra. Disagi alla viabilità, questo mercoledì pomeriggio in via Faravelli, a causa di un camion che ha “preso male” le misure. Ad intervenire per ripristinare la circolazione sono stati i volontari della Protezione Civile, su richiesta della Polizia Locale, che hanno provveduto a rimuovere il grosso ramo.