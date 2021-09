Cinghiali a Roma? Tutta colpa della Regione

Vergogna

A Roma si moltiplicano gli avvistamenti di cinghiali e questo è un ulteriore aspetto a pesare sugli esiti della campagna elettorale cittadina.

La sindaca Raggi, consapevole del ritorno negativo d’immagine, ha presentato un esposto in Procura contro la Regione.

L’amministrazione di Nicola Zingaretti sarebbe responsabile della ” presenza massiccia e incontrollata dei cinghiali nel territorio della capitale, in conseguenza della mancata previsione e attuazione da parte della Regione Lazio di efficaci piani di gestione”.

Tra i temi posti all’attenzione della magistratura, “l’inadempienza” della Pisana che, in base al protocollo d’intesa con il Comune e la Città metropolitana, avrebbe dovuto individuare “strutture in grado di ricevere gli animali vivi, catturati nell’ambito delle attività di controllo numerico”.

La diatriba su chi debba occuparsi dei cinghiali è solo l’ultimo capitolo dello scontro tra Raggi e Zingaretti. Era stato proprio il governatore alcune settimane fa, durante il taglio del nastro di un’area giochi in un complesso Ater a San Basilio, a rimproverare l’amministrazione pentastellata, sottolineando il rapporto tra la presenza degli animali e l’immondizia in strada: “Una vergogna che deve finire”, aveva dichiarato in quell’occasione il presidente Zingaretti.