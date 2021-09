Corsa a due a San Polo dei Cavalieri, 2970 aitanti e 10 consiglieri comunali da eleggero oltre al sindaco nelle prossime elezioni del 3 r 4 ottobre. Gli sfidanti sono Mirko Fina con la lista civica “Adesso San Polo” e Simone Mozzetta “Io vivo San Polo”.

Mirko Fina, 36 anni, consigliere di opposizione uscente, un passato nel Pd, impiegato del comune di Guidonia Montecelio, papà di Adele, 1 anno e mezzo, e compagno della vicesindaca di Tivoli, Laura di Giuseppe, ha proposto una squadra di professionisti.

Simone Mozzetta, 39 anni, agente di commercio, padre di due bambini, fa parte della stessa coalizione del sindaco uscente Paolo Salvatori, che dopo dieci anni di mandato ha deciso di non ricandidarsi. Mozzetta punta sulla continuità: nella sua squadra il vicesindaco uscente, Matteo Filoni, un assessore e quattro consiglieri comunali, tutti dell’amministrazione Salvatori.

“ADESSO SAN POLO” PER MIRKO FINA

Alessandrini Alvaro, 68 anni consigliere d’opposizione uscente, già ex assessore in passato.

Antonini Giuseppe, 55 anni, imprenditore

Balzotti Lucia, 51 anni, Avvocato Straniero (abilitato all’estero)

Cotiga, 21 anni studente in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

Giubilei Luca, 37 anni, Ingegnere

Giubilei Maria Lucia, 30 anni, laureata in economia e responsabile della sicurezza

Leandra Martire, 66, ostetrica

Matei Sorin, 39, impiegato

Mozzetta Giuseppe, 34 anni, autista ATAC

Petrelli Roberta, 30 anni, consulente d’arredo

“IO VIVO SAN POLO” PER SIMONE MOZZETTA

Gustavo Alessandrini, 60 anni, operaio

Vito Caruso, 45 anni, dipendente Cotral

Lamberto Ferrazzi, 61 anni, dipendente ministero Finanze

Matteo Filoni, 45 anni, imprenditore

Lavinia Giosué, 23 anni, laureata in Lingue e Letterature

Katia Gubinelli, 41 anni, dipendente Sindacato UILA

Mirko Lattanzi, 43 anni, dipendente comune di Marcellina

Oreste Lori, 62 anni, dipendente ministero Beni Culturali

Mario Proietti, 73 anni, pensionato

Mariapaola Trusiani, 43 anni, impiegata

