FIANO ROMANO – Fratelli d’Italia commenta l’inizio della campagna elettorale di Centrodestra Unito

Federico Palla, dirigente provinciale di FDI e commissario del partito a Fiano Romano ha consegnato ad un comunicato stampa il compito di inaugurare la campagna elettorale del Centrodestra Unito.

“Oggi inizia il nostro cammino verso il 3 e 4 ottobre”, ha affermato Palla, “Fratelli d’Italia ha fortemente voluto l’unità del Centrodestra, un risultato non scontato a Fiano Romano che viene da una forte tradizione di centrosinistra.

La coalizione che ha governato ininterrottamente per lunghissimi anni, oggi si presenta divisa, litigiosa e priva di programmi credibili. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo lavorando duramente per la costituzione di un progetto di governo serio e credibile. Siamo pronti per presentarci al cospetto del cittadini di Fiano per chiedere la loro fiducia.”

Queste le prime parole del commissario di FDI Federico Palla.

“Ho il dovere di ringraziare Francesco Montiroli, Paolo Tozzi e Alessandro Alibrandi per il lavoro svolto sul territorio per conto di FDI.

Infine voglio fare un grande in bocca al lupo ai candidati di Fratelli d’Italia Alessandro Alibrandi, Giulia Patrignani e Paolo Tozzi, oltre che al nostro candidato sindaco Andrea De Fabiis.”

(A. I.)