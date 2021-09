Incidente a Roma, muore un uomo a bordo di un monopattino

Divieti e obblighi

È accaduto ancora una volta, questa volta a Roma. Un uomo è morto a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto ed un monopattino.

Ad avere la peggio un cittadino di nazionalità nigeriana a bordo del mezzo leggero in via Chiana, nel quartiere Trieste.

L’uomo è morto sul colpo intorno alla mezzanotte mentre il conducente della macchina, un ragazzo di 19 anni, si è fermato immediatamente per i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale per effettuare i relativi rilievi. Entrambi i mezzi coinvolti nello scontro sono stati sequestrati.

L’episodio ripropone la necessità di un provvedimento, peraltro già in discussione alla Camera dei Deputati, per disciplinare la circolazione dei monopattini elettrici nel nostro Paese. Tra le nuove regole arriva, innanzitutto, il divieto di uso per i minorenni e l’introduzione del limite di velocità di 20 chilometri orari sulle piste ciclabili e di 30 km orari sulle strade urbane.

I marciapiedi diventano off limits e niente più sosta selvaggia. Si chiede poi di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Il testo prevede obbligo di casco per tutti, ma è allo studio una modifica che dovrebbe lasciare l’utilizzo del casco solo per i minorenni.