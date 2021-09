L’aperitivo elettorale di Mirko Fina

Aperitivo elettorale a San Polo dei Cavalieri. Il candidato sindaco Mirko Fina organizza per sabato 11 settembre, alle 18, un aperitivo in piazza Marconi: è l’occasione per presentare la lista, i candidati e il programma elettorale di “Adesso San Polo”.

A sostenerlo Alvaro Alessandrini, 68 anni, consigliere d’opposizione uscente, già assessore; Giuseppe Antonini, 55 anni, imprenditore; Lucia Balzotti, 51 anni, avvocato; Cristian Cotiga, 21 anni, studente in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; Luca Giubilei 37 anni, ingegnere; Lucia Maria Giubilei Maria, 30 anni, laurea in economia; Leandra Martire, 66, ostetrica; Sorin Matei, 39 anni, impiegato; Giuseppe Mozzetta, 34 anni, autista Atac; Roberta Petrelli, 30 anni, consulente d’arredo.