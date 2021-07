Castelnuovo di Porto si candida tra i borghi più belli d’Italia

“Un progetto ambizioso ma alla nostra portata”. E’ lo slogan l’Amministrazione Comunale, che invita i cittadini di Castelnuovo di Porto a partecipare all’iniziativa pubblica “Custodi del Paesaggio”, una manifestazione organizzata per venerdì 30 luglio 2021, alle ore 18.00, a Piazza Vittorio Veneto. “L’iniziativa- ha affermato il sindaco Riccardo Travaglini- è nata a seguito della candidatura di Castelnuovo di Porto tra i Borghi più Belli d’Italia, l’Associazione Italiana che premia i comuni che dimostrano di avere particolari meriti rispetto alla cura e alla valorizzazione del proprio territorio, inteso come patrimonio artistico, architettonico, naturalistico, storico e paesaggistico. Spetterà a noi dimostrare di avere tutti i requisiti per vincere. Manca solo l’ultimo sopralluogo finale da parte dell’Associazione che invierà i suoi ispettori il prossimo sabato 7 agosto. Nel frattempo, vogliamo farci trovare preparati per quella data. A questo servirà la manifestazione ‘Custodi del Paesaggio’ di venerdì prossimo. Ci saranno punti informativi che daranno spiegazioni sul lavoro di riqualificazione del centro storico che l’Amministrazione Comunale ha sviluppato in questi anni. Ci sarà poi uno stand della Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma dove si potranno ricevere informazioni sugli interventi da adottare per adeguare gli edifici del centro storico, di proprietà privata, alle indicazioni del Piano Particolareggiato, lo strumento urbanistico, vigente dal 2013, che detta le regole di conformità a cui attenersi per uno sviluppo armonico e funzionale del tessuto abitato, rimasto in parte ancora inapplicato.Saranno presenti tutte le Associazioni e le realtà che insieme a noi credono in questa iniziativa e vogliono dare il loro contributo. A tutti i residenti del borgo sarà riservato un piccolo dono: una piantina officinale o aromatica da piantare in vaso e da esporre in occasione della visita degli ispettori che giudicheranno la candidatura di Castelnuovo di Porto.

Tutti coloro che parteciperanno – ha proseguito il primo cittadino- invece alla pulizia straordinaria del borgo organizzata in collaborazione con il Comitato Centro Urbano, in programma sabato mattina, dalle ore 8.00 alle 13.00, con partenza da Piazza Vittorio Veneto, sarà donata una maglietta con il logo ‘AmoCastelnuovo’. Sappiamo che tanto è stato fatto e tanto altro ancora resta da fare. Per questo il borgo nelle prossime due settimane sarà sottoposto ad un programma intensivo di manutenzione e decoro. Non mancate! Vi aspettiamo!”