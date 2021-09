Tivoli – Arrestato 29enne per spaccio

Continua la lotta allo spaccio nella capitale ed in tutta la provincia di Roma. Altri 12 pusher arrestati nella settimana e sequestrati 2,5 Kg di stupefacenti.

A Tivoli, in particolare in una zona di edilizia popolare di Villalba di Guidonia, i poliziotti del locale commissariato, dopo una serie di accertamenti ed appostamenti, hanno arrestato un 29enne che spacciava cocaina, hashish e marijuana. Gli agenti, per arrivare all’arresto, hanno dovuto eludere un sistema di vedette che, vista la configurazione dei palazzi, risultavano particolarmente efficace.