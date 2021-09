Appuntamento elettorale al femminile per Isabella Bianchi

Appuntamento elettorale al femminile per Isabella Bianchi, candidata a sindaco a Castel Madama per la lista ViviAmo Castel Madama. Mercoledì 29 settembre, alle 18, la Bianchi, 50 anni, farmacista, ha fissato un appuntamento al femminile presso la terrazza del Deja-vu. Saranno presenti le candidate alla carica di consigliere comunale della sua lista per parlare di donna maternità famiglia cultura adolescenza.