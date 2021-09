L’ultimo James Bond è… Diverso   

Beve molto di meno, meno glamour, meno ironia da macho, meno battute all’inglese, meno auto con “infiniti” cavalli e più sentimenti. Il nuovo James Bond è diventato romantico in quello che per Daniel Craig è l’atto finale. “No time to die” presenta un nuovo tipo di agente segreto, che naturalmente deve affrontare il cattivo di turno anche nel venticinquesimo film della saga inaugurata nel lontano 1964, “Agente 007 – Missione Goldfinger”, con l’indimenticabile Sean Connery nei panni dell’agente segreto più famoso del globo. Fortunatamente, resta ancora in scena la fantastica Aston Martin di Bond Db5, sempre superaccessoriata come la tradizione impone. Adesso, tocca ai fan di James Bond esprimersi sulle nuove “caratteristiche” del personaggio creato nel 1953 dallo scrittore britannico Ian Fleming.

