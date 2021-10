In attesa della ripresa della stagione sportiva, il Volley Team Monterotondo prosegue la sua preparazione per il campionato di Serie B togliendosi soddisfazioni. Gli eretini hanno preso parte al Memorial Mecucci a Civita Castellana. Dopo aver battuto in semifinale il Sabaudia Pallavolo, squadra di Serie A, gli eretini si sono dovuti accontentare del secondo posto, sconfitti in finale dal Civita Castellana per 2-1. Un’ottima prova per i ragazzi di Savino Guglielmi.

di Valerio De Benedetti