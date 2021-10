Una pattuglia della vigilanza privata e un’auto che si scontrano in pieno centro abitato. Il conducente del primo veicolo praticamente illeso. I due occupanti del secondo feriti, il terzo passeggero deceduto.

E’ il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre all’intersezione tra via Svetonio e via Polibio a Marco Simone Vecchio, quartiere residenziale di Guidonia, in cui ha perso la vita Micol Cassandra, un ragazzo 19enne di Castelverde.

Oggi i familiari dell’amico 20enne di Valmontone al volante della Hyundai Atos cercano eventuali testimoni che abbiano assistito al tragico evento e hanno affisso a Marco Simone decine di volantini con la fotografia dello scontro costato la vita al giovanissimo Micol, spentosi dopo tre giorni tra la vita e la morte, mercoledì 20 ottobre, al policlinico Tor Vergata di Roma.

La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tivoli.

Micol Cassandra, originario di Villanova di Guidonia, viaggiava a bordo della Atos condotta dal 20enne di Valmontone e insieme a loro c’era anche un terzo amico 18enne di Marco Simone.

Per cause in corso di accertamento, la Atos si è scontrata con una vettura di un istituto di vigilanza privata guidata da una guardia giurata di 32 anni: l’impatto è stato violentissimo a giudicare dal fatto che per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.



La guardia giurata è stata trasportata in ambulanza in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea, il 20enne al policlinico Umberto I e il 18enne al “Sandro Pertini”. Drammatiche, invece, le condizioni di Micol Cassandra ricoverato in codice rosso a Tor Vergata dove si è spento mercoledì scorso.

I conducenti delle auto sono stati sottoposti ai test per accertare eventuali assunzioni di alcol e sostanze stupefacenti: entrambi sono risultati negativi.

I tre feriti sono stati tutti dimessi.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare i numeri: 06 39725474 oppure 324 7942688