Eccellenza, Tivoli indomabile: battuto anche il Real Rocca di Papa

La Tivoli allunga ancora in vetta e porta a 5 le lunghezze di vantaggio tra lei e il secondo posto occupato dall’Anzio a quota 16. A incidere il pari senza reti fra la Pro Calcio Tor Sapienza e la Vigor Perconti che si spartiscono la posta in palio, e la vittoria di misura dei tiburtini. Il gol di Danieli all’Olindo Galli stende infatti il Real Rocca di Papa e permette agli amarantoblu di portare a casa l’undicesima vittoria stagionale, la settima in campionato. Due sconfitte esterne invece per Sant’Angelo Romano, che perde 1-0 sul campo dello Sporting Ariccia e il Villalba Ocres Moca, sconfitto in una gara pirotecnica dall’Atletico Lodigiani per 3-2. Da segnalare la doppietta di Giovanazzi.

di Valerio De Benedetti